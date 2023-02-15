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50 минут назад

Сборная Бразилии по футболу назвала имя нового главного тренера

Чемпионат.comиещё 8

Сборная Бразилии по футболу на своём официальном сайте объявила о назначении Рамона Менезеса на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

Сборная Бразилии по футболу назвала имя нового главного тренера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее специалист был наставником молодёжной сборной Бразилии до 20 лет. Под руководством Менезеса молодёжка «селесао» одержала победу на мировом первенстве своего возраста.

Первым матчем Менезеса во главе основной сборной Бразилии станет товарищеская встреча с Марокко, которая запланирована на 25 марта. Игра пройдёт в африканской стране, бразильская национальная команда впервые в истории проведёт матч на территории Марокко.

Напомним, ранее главным тренером сборной Бразилии являлся Аденор Тите, который покинул национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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