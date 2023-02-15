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23 минуты назад

Глава ФИФА Инфантино за 2022 год заработал €3,6 млн — СМИ

Матч ТВ

Суммарный доход главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за 2022 год составил 3,62 миллиона евро, сообщает Le Monde со ссылкой на отчет ФИФА.

Стала известна заработанная главой ФИФА Инфантино сумма за 2022 год
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как отмечается, после чемпионата мира 2022 в Катаре Инфантино получит премию в размере 1,66 миллиона евро, что примерно вдвое больше, чем его премия после ЧМ 2018 в России. Годовая премия главы ФИФА в период с 2021 по 2022 год увеличилась на 626 тысяч евро.

В дополнение к «единовременным выплатам» и другим льготам, предоставляемым ФИФА, базовая годовая зарплата Инфантино до выплаты налогов составляет 1,969 миллиона евро.

Вознаграждение генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры в 2022 году — 1,918 миллиона евро. В 2016 году доходы Инфантино и Самуры составили 1,528 миллиона и 825 тысяч евро соответственно.

В 2015 году зарплата занимавшего тогда пост президента ФИФА Йозефа Блаттера оценивалась в 3,2 миллиона евро, а генерального секретаря Жерома Вальке — в 1,87 миллиона.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году после того, как Блаттер покинул пост президента организации на фоне коррупционного скандала. В 2019 году швейцарско итальянский функционер был переизбран главой ФИФА.

Футбол,Джанни Инфантино,Йозеф Блаттер,
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