Экс-игрок сборной Англии Коул: «Месси превзошел Роналду и Марадону»

"Всегда будут споры. Но Месси положил конец всем дебатам по поводу нынешнего поколения, потому что выиграл все. Раньше у него были сложности на ЧМ, и это вызывало вопросы. Я никогда не видел такого футболиста, как Месси. Считаю его величайшим игроком всех времен. Сравниться с Лео может только Пеле. Месси превзошел Роналду и Марадону", — сказал Коул.