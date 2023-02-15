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58 минут назад

Экс-игрок сборной Англии Коул заявил, что Месси превзошел Роналду и Марадону

Газета.Ru

Бывший футболист национальной команды Англии Джо Коул выразил мнение, что форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси превзошел Криштиану Роналду и Диего Марадону. Его слова передает Daily Mail.

Экс-игрок сборной Англии Коул: «Месси превзошел Роналду и Марадону»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Всегда будут споры. Но Месси положил конец всем дебатам по поводу нынешнего поколения, потому что выиграл все. Раньше у него были сложности на ЧМ, и это вызывало вопросы. Я никогда не видел такого футболиста, как Месси. Считаю его величайшим игроком всех времен. Сравниться с Лео может только Пеле. Месси превзошел Роналду и Марадону", — сказал Коул.

Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Неймар получили самые низкие оценки за матч против "Баварии".

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