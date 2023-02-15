"Челси" обсуждает с "ПСЖ" трансфер Неймара за €60 млн

Владелец «Челси» Тодд Боули встретился за обедом с представителем «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, стороны обсуждали возможный переход бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в лондонский клуб, Отмечается, что «Челси» готов выложить за бразильца €60 млн.
В нынешнем сезоне Неймар провел 27 матчей в составе парижан, сумев забить 17 мячей и отдать 15 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара оценивается в €75 млн.
Ранее сообщалось, что Неймар покинет «ПСЖ» только при желании клуба выставить его на трансфер.