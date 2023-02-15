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35 минут назад

Le Parisien: "Челси" обсуждает с "ПСЖ" трансфер Неймара за €60 млн

Газета.Ruиещё 4

Владелец «Челси» Тодд Боули встретился за обедом с представителем «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Le Parisien.

"Челси" обсуждает с "ПСЖ" трансфер Неймара за €60 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, стороны обсуждали возможный переход бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в лондонский клуб, Отмечается, что «Челси» готов выложить за бразильца €60 млн.

В нынешнем сезоне Неймар провел 27 матчей в составе парижан, сумев забить 17 мячей и отдать 15 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара оценивается в €75 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар покинет «ПСЖ» только при желании клуба выставить его на трансфер.

Футбол,Тодд Боули,
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