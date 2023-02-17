Вице-президент судейского комитета Испании шантажировал «Барселону»

Издание El Mundo опубликовало факс, который функционер отправлял каталонцам в 2019-м году. Это письмо было отправлено руководителям «Барселоны» после того, как клуб прекратил выплаты Негрейре.

«У меня есть твёрдое намерение подать жалобу в суд, и это, безусловно, будет иметь негативные последствия для клуба. Пока я не инициировал эти дела именно во избежание серьёзных последствий, надеюсь получить правильное понимание моего послания. Не думаю, что новый скандал пойдёт на пользу клубу. Если мы не договоримся, то все нарушения клуба вылезут наружу», – говорится в письме.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» переводила немалые суммы вице-президенту судейского корпуса Хосе Негрейре. Клуб заплатил функционеру € 1,4 млн с 2016 по 2018 год. Сине-гранатовые объяснили эти выплаты тем, что чиновник составлял для них отчёты о молодых игроках и судействе. Сам Негрейра отметил, что оказывал «Барсе» консультационные услуги. При этом общественность заподозрила «Барселону» в подкупе судей. Негрейра занимал пост вице-президента технического судейского комитета с 1994 по 2018 год. Ранее он также работал судьёй – в период с 1975 по 1992 год.