ЦСКА объявил о переходе вратаря Бокова в «Салют» на правах аренды

Московский ЦСКА отдал голкипера Данилу Бокова в аренду в белгородский «Салют», сообщает пресс служба армейцев.

Фото: ПФК ЦСКА ПФК ЦСКА

Соглашение о переходе 20 летнего Бокова рассчитано до окончания сезона 2022/23 и не предусматривает опцию выкупа трансфера.

Ранее «Матч ТВ» сообщал о договоренности между клубами по данной сделке.

В текущем сезоне Боков играл только за молодежную команду армейцев в МФЛ. В Российской премьер лиге ворота ЦСКА защищал Игорь Акинфеев, в Кубке России в пяти матчах из шести сыграл Владислав Тороп. Боков принимал участие во встречах основной команды на первом и втором сборе.

«Салют» выступает во Второй лиге, где в своей подгруппе после 22 туров занимает первое место. Боков — воспитанник академии «красно синих» и сын бывшего защитника ЦСКА и петербургского «Зенита» Максима Бокова.