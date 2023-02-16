«РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с Матюниным» — Каманцев

Российский футбольный союз (РФС) посчитал неквалифицированным судейство российского арбитра Алексея Матюнина, поэтому не видит смысла в дальнейшем сотрудничества, заявил в интервью «Матч ТВ» глава судейского комитета РФС Павел Каманцев. В мае экспертно судейская комиссия РФС признала, что Матюнин допустил две ошибки в матче 26 го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и подмосковными «Химками». Судья ошибочно назначил пенальти в ворота самарцев, а также неверно засчитал гол в их ворота. Игра в Химках завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Арбитр был вызван на проверку на полиграфе и, по информации СМИ, провалил ее. РФС сообщал, что проводит внутреннюю проверку в отношении Матюнина, арбитр временно отстранен от работы. — Пока ситуация с Матюниным выглядит незавершенной: ничего не доказано… — РФС высказал свою позицию: посчитали судейство неквалифицированным, особенно для арбитра ФИФА. На эту тему есть решение ЭСК, наиболее компетентного органа в России для таких случаев. Можно брать отдельных экспертов, анонимных Telegram каналов, но никакого второго органа, который мог бы переоценить ситуацию, нет. Поэтому РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с арбитром. — Решение вынесено на основании одного матча? — Нет, это была комплексная проверка. Тот матч стал триггером этой проверки. Ну вы знаете, 9–1 по количеству ошибок в пользу одной команды… — В теории в одном матче судья может ошибиться 9 раз в одну сторону, так же как и футболисты могут допускать ошибки и не забивать. Разве нет? — Именно поэтому мы не придаем огласке проверки судей. Потому что это тонкая материя, а вы изучаете много фактов, обстоятельств, матчей и прочее. 40 летний Матюнин дебютировал в качестве арбитра на матчах чемпионата России в 2013 году. Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.