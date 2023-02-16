Судья Матюнин отказался от иска к «РБ Спорт» по делу о проверке на полиграфе

Черемушкинский суд остановил слушания по делу судьи Алексея Матюнина против ООО «РБ Спорт» в связи с отказом истца от иска.

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Матюнин работал главным арбитром на матче 26 го тура РПЛ 2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Судейство этой встречи вызвало вопросы. Экспертно судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала, что главный арбитр игры Матюнин совершил в матче две результативные ошибки.

Матюнин и видеоассистент Павел Шадыханов, по сообщениям СМИ, прошли проверку на детекторе лжи. Как сообщал «РБ Спорт», Шадыханов успешно прошел проверку, а Матюнин не справился. После этого Матюнин подал в суд на издание.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.