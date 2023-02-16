РФС снова наложил запрет на регистрацию новичков в "Рубине"

«1. Удовлетворить заявление ранее аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в отношении организации трудоустройства футболиста Сеада Хакшабановича в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ранее аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением.



2. Удовлетворить заявление ранее аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в отношении организации трудоустройства футболиста Мицуки Сайто в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.



Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ранее аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением.



3. Удовлетворить заявление ранее аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в отношении организации трудоустройства футболиста Дарко Йевтича в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.



Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ранее аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении.