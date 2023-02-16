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1 час назад

"ПСЖ" готово бесплатно отпустить Неймара, чтобы не выплачивать ему €144 млн

Газета.Ru

Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует расстаться с бразильским нападающим Неймаром.

По информации журналиста Le Parisen Адриана Греньера, клуб готов отпустить 31-летнего южноамериканца бесплатно, чтобы не выплачивать ему ежегодно €36 млн, прописанных в контракте.

Если «ПСЖ» досрочно расторгнет контракт с Неймаром, то сэкономит €144 млн. В клубе считают, что игрок с подобной репутацией не должен защищать его цвета.

Напомним, что текущее трудовое соглашение бразильца с французской командой заключено до 2027 года.

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В нынешнем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых смог отличиться 17 раз. Также на его счету 16 результативных передач.

Футбол,Видео,Адриан Греньер,
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