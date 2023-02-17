«Химки» крупно проиграли казахстанской «Астане» в товарищеском матче

Футболисты «Химок» проиграли «Астане» в рамках товарищеского матча на зимнем сборе.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Казахстана, все три мяча игроки «Астаны» забили после перерыва.

Подмосковная команда занимает 15 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, имея в своем активе 12 очков.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.