«Химки» крупно проиграли казахстанской «Астане» в товарищеском матче

Футболисты «Химок» проиграли «Астане» в рамках товарищеского матча на зимнем сборе.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Казахстана, все три мяча игроки «Астаны» забили после перерыва.
Подмосковная команда занимает 15 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, имея в своем активе 12 очков.
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.
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