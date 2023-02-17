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12 минут назад

«Химки» крупно проиграли казахстанской «Астане» в товарищеском матче

Матч ТВиещё 3

Футболисты «Химок» проиграли «Астане» в рамках товарищеского матча на зимнем сборе.

«Химки» крупно проиграли казахстанской «Астане» в товарищеском матче
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Казахстана, все три мяча игроки «Астаны» забили после перерыва.

Подмосковная команда занимает 15 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, имея в своем активе 12 очков.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru

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