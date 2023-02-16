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54 минуты назад

Женская команда «Крыльев Советов» будет выступать в Суперлиге

Матч ТВ

Женская команда самарских «Крыльев Советов» будет выступать в Высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женских команд в сезоне 2023, сообщает пресс служба клуба.

Женская команда «Крыльев Советов» будет выступать в Суперлиге
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Состав команды будет состоять из игроков, которые перейдут из молодежной команды, завоевавшей бронзовые медали Молодёжной лиги. Вместе с этим команда укрепляется новичками из других команд, — говорится в сообщении.

Возглавляет «Крылья» Галина Комарова, двукратная чемпионка страны, пятикратная финалистка Кубка России. Она 13 раз входила в список «33 лучших футболисток страны» по мнению РФС.

Прямые трансляции матчей женской Суперлиги смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Галина Комарова,Крылья Советов,РФС,
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