Женская команда «Крыльев Советов» будет выступать в Суперлиге

Женская команда самарских «Крыльев Советов» будет выступать в Высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женских команд в сезоне 2023, сообщает пресс служба клуба.
— Состав команды будет состоять из игроков, которые перейдут из молодежной команды, завоевавшей бронзовые медали Молодёжной лиги. Вместе с этим команда укрепляется новичками из других команд, — говорится в сообщении.
Возглавляет «Крылья» Галина Комарова, двукратная чемпионка страны, пятикратная финалистка Кубка России. Она 13 раз входила в список «33 лучших футболисток страны» по мнению РФС.
Прямые трансляции матчей женской Суперлиги смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.