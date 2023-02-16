Под завалами после землетрясения в Турции найдена обувь футболиста Атсу

Агент футболиста «Хатайспора» Кристиана Атсу Нана Серече заявил о том, что под обломками после землетрясения спасателям удалось обнаружить несколько пар обуви игрока. Об этом сообщает «Би-би-си».

Фото: Imago/TACC Imago/TACC

По его словам, удалось определить точное местоположение комнаты, в которой Атсу находился в момент обрушения здания в ходе землетрясения, которое произошло в ночь на 6 февраля.

Серече сообщил, что благодаря тепловизионным камерам спасатели обнаружили до пяти живых людей, находящихся под завалами. Не исключается, что среди них есть и Атсу.

Напомним, что в своем последнем матче за «Хатайспор» Атсу забил гол и принес победу над «Касымпашой» в чемпионате Турции.