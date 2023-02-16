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1 час назад

Под завалами после землетрясения в Турции найдена обувь футболиста Атсу

Газета.Ru

Агент футболиста «Хатайспора» Кристиана Атсу Нана Серече заявил о том, что под обломками после землетрясения спасателям удалось обнаружить несколько пар обуви игрока. Об этом сообщает «Би-би-си».

Под завалами после землетрясения в Турции найдена обувь футболиста Атсу
Фото: Imago/TACCImago/TACC

По его словам, удалось определить точное местоположение комнаты, в которой Атсу находился в момент обрушения здания в ходе землетрясения, которое произошло в ночь на 6 февраля.

Серече сообщил, что благодаря тепловизионным камерам спасатели обнаружили до пяти живых людей, находящихся под завалами. Не исключается, что среди них есть и Атсу.

Напомним, что в своем последнем матче за «Хатайспор» Атсу забил гол и принес победу над «Касымпашой» в чемпионате Турции.

Футболиста Атсу нашли живым под завалами в Турции

После землетрясения «Хатайспор» вместе с клубом «Газиантеп» приняли решение досрочно прекратить выступление в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги.

Футбол,Кристиан Атсу,
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