«Зенит» уступил иранскому «Сепахану» в товарищеском матче

«Зенит» проиграл иранскому клубу «Сепахан» (0:2) в товарищеском матче, прошедшем в городе Исфахан.Оба мяча петербуржцы пропустили в первом тайме: хавбек Мохаммад Горбани забил уже на 4 й минуте матча, а защитник Мохаммад Данешгар удвоил преимущество «Сепахана» в концовке первой половины игры.

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

Встречу в прямом эфире транслировали каналы «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.В таблице МИР РПЛ «Зенит» лидирует после 17 туров, набрав 42 очка.