«Зенит» уступил иранскому «Сепахану» в товарищеском матче

«Зенит» проиграл иранскому клубу «Сепахан» (0:2) в товарищеском матче, прошедшем в городе Исфахан.Оба мяча петербуржцы пропустили в первом тайме: хавбек Мохаммад Горбани забил уже на 4 й минуте матча, а защитник Мохаммад Данешгар удвоил преимущество «Сепахана» в концовке первой половины игры.
Встречу в прямом эфире транслировали каналы «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.В таблице МИР РПЛ «Зенит» лидирует после 17 туров, набрав 42 очка.
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Контрольный матч «Сепахан» (Исфахан) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:0 (2:0) Голы: Горбани, 4 (ВИДЕО). Данешгар, 45 (ВИДЕО).