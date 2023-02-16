Женская сборная Канады по футболу готова объявить забастовку

Женская сборная Канады планирует объявить забастовку в апреле.

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Ранее игроки команды выразили недовольство оплатой труда, но подтвердили свое участие в турнире SheBelieves в США. Сообщалось, что футбольная ассоциация угрожала футболисткам судебным иском в случае бойкота турнира.

Игроки женской сборной Канады утверждают, что им не ничего не заплатили в 2022 году, однако их требования касаются не только оплаты труда. Помимо равной оплаты труда с игроками мужской сборной, футболистки добиваются равных инвестиций в программы развития, включая увеличение штата.

Отмечается, что конфликт возник на фоне планов Канадской футбольной ассоциации значительно сократить бюджет.

Во вторник футболистки организовали пресс-конференцию, на которой присутствовали представители футбольной ассоциации. По словам игроков, женская сборная Канады добивается успехов вопреки отсутствию инвестиций.

«Долгое время мы соревновались, не зная, на что способна наша федерация в смысле поддержки. А затем мы все увидели, какую поддержку получила от федерации мужская сборная при подготовке к чем

Это может быть наш самый важный поединок, который мы когда-либо проводили в качестве игроков национальной команды, и мы намерены выиграть его», – сказала капитан сборной Кристин Синклер.

Полузащитница сборной Софи Шмидт заявила, что завершит карьеру после женского чемпионата мира, который пройдет летом текущего года. По словам футболистки, она больше не может представлять свою страну в подобных условиях.