Футболист ЦСКА Чалов заявил о желании уехать в Европу

«В чем сейчас моя мотивация? Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы. Люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков, это просто эйфория. И остается цель уехать в Европу. Хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5», — сказал Чалов.