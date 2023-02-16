Футболист ЦСКА Чалов заявил о желании уехать в Европу

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов заявил, что хочет продолжить карьеру в Европе. Его слова передает Sport24.
«В чем сейчас моя мотивация? Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы. Люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков, это просто эйфория. И остается цель уехать в Европу. Хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5», — сказал Чалов.
В феврале прошлого года Чалов перебрался в швейцарский «Базель», где выступал до конца сезона на правах аренды. Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата и сумел отличиться четыре раза. Также в его активе две голевые передачи. После аренды он вернулся в ЦСКА.
В текущем сезоне 24-летний игрок забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за армейский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в €7,5 млн.