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57 минут назад

Гол Глушакова не помог «Пари НН» уйти от поражения в матче с «Оренбургом»

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Новичок нижегородцев отметился точным ударом.

Гол Глушакова не помог «Пари НН» уйти от поражения в матче с «Оренбургом»
Фото: Championat.comChampionat.com

Нижегородский «Пари НН» проиграл в товарищеском матче футбольному клубу «Оренбург». Встреча состоялась 16 февраля в рамках тренировочного сбора в Турции и завершилась со счётом 2:1 в пользу оренбуржцев.

«Оренбург» забил оба мяча в первом тайме. На шестой минуте отличился Данил Капустянский, а на 18-й Брайан Мансилья увеличил преимущество команды до двух мячей.

На 53-й минуте полузащитник Денис Глушаков, перешедший в «Пари НН» в феврале 2023 года, отыграл один гол. На 88-й минуте 36-летний хавбек мог принести нижегородцам ничью, но не реализовал пенальти.

После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Оренбург» с 25 баллами располагается на седьмой строчке.

Футбол,Брайан Мансилья,Денис Глушаков,
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