Гол Глушакова не помог «Пари НН» уйти от поражения в матче с «Оренбургом»

Новичок нижегородцев отметился точным ударом.

Фото: Championat.com Championat.com

Нижегородский «Пари НН» проиграл в товарищеском матче футбольному клубу «Оренбург». Встреча состоялась 16 февраля в рамках тренировочного сбора в Турции и завершилась со счётом 2:1 в пользу оренбуржцев.

«Оренбург» забил оба мяча в первом тайме. На шестой минуте отличился Данил Капустянский, а на 18-й Брайан Мансилья увеличил преимущество команды до двух мячей.

На 53-й минуте полузащитник Денис Глушаков, перешедший в «Пари НН» в феврале 2023 года, отыграл один гол. На 88-й минуте 36-летний хавбек мог принести нижегородцам ничью, но не реализовал пенальти.