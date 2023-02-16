«Оренбург» заявил о готовности принять Месси

«Как сказал главный тренер Марцел Личка: "Мало ли, вдруг Месси освободится". Ну тогда как отказываться? Ничего не смотрим. Но вдруг там в "ПСЖ" у Месси отношения испортились, то мы готовы», — сказал со смехом Андреев.