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41 минуту назад

«Оренбург» заявил о готовности принять Месси

Елена Прошина

Зимняя трансферная кампания «Оренбурга» завершена, но если форвард Лионель Месси захочет покинуть «ПСЖ», то футбольный клуб готов его принять. Об этом в беседе с «Матч ТВ» сообщил спортивный директор ФК Дмитрий Андреев.

«Оренбург» заявил о готовности принять Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что клуб не планирует никого принимать.

«Как сказал главный тренер Марцел Личка: "Мало ли, вдруг Месси освободится". Ну тогда как отказываться? Ничего не смотрим. Но вдруг там в "ПСЖ" у Месси отношения испортились, то мы готовы», — сказал со смехом Андреев.

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. Контракт форварда истечет летом 2023 года. В этом сезоне он забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.

Футбол,Дмитрий Андреев,Лионель Месси,
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