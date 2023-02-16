«Оренбург» заявил о готовности принять Месси

Зимняя трансферная кампания «Оренбурга» завершена, но если форвард Лионель Месси захочет покинуть «ПСЖ», то футбольный клуб готов его принять. Об этом в беседе с «Матч ТВ» сообщил спортивный директор ФК Дмитрий Андреев.
Он отметил, что клуб не планирует никого принимать.
«Как сказал главный тренер Марцел Личка: "Мало ли, вдруг Месси освободится". Ну тогда как отказываться? Ничего не смотрим. Но вдруг там в "ПСЖ" у Месси отношения испортились, то мы готовы», — сказал со смехом Андреев.
Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. Контракт форварда истечет летом 2023 года. В этом сезоне он забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.