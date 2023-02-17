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1 час назад

Израильский агент Крицер призвал РФС не покидать УЕФА

Газета.Ruиещё 2

Израильский агент Григорий Крицер прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова передает "Чемпионат".

"Пока российский футбол вне еврокубков, этот вопрос хотя бы будет висеть в воздухе. А как только перейдут в АФК, в Европе скажут: "Окей, они уже в Азии, играют международные матчи — нет проблем". Если Россия хочет вернуться в Европу, ей не стоит уходить в Азию. Мы все надеемся, что этот конфликт рано или поздно закончится", — сказал Крицер.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

РФС на распутье: переходить в Азию или остаться в Европе? Плюсы и минусы перехода

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

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