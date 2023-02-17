"Пока российский футбол вне еврокубков, этот вопрос хотя бы будет висеть в воздухе. А как только перейдут в АФК, в Европе скажут: "Окей, они уже в Азии, играют международные матчи — нет проблем". Если Россия хочет вернуться в Европу, ей не стоит уходить в Азию. Мы все надеемся, что этот конфликт рано или поздно закончится", — сказал Крицер.