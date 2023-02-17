Ари заявил о готовности сборной Бразилии сыграть матч с Россией

Бывший футболист ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Ари заявил, что национальная команда Бразилии согласилась бы провести товарищеский матч со сборной России. Его слова передает «РБ Спорт».
«Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Бразильцы и россияне похожи – русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне – братья», – сказал Ари.
Ари в России выступал за «Спартак» и «Краснодар». Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.
В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.
Ари является чемпионом России в сезоне-2017/18, а также обладателем Кубка страны в составе «железнодорожников».
Ранее Арманд Дурн, агент нападающего национальной команды Ирана и немецкого «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопрос, примет ли его клиент участие в товарищеском матче против сборной России.