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1 час назад

В Бразилии заявили о готовности местной футбольной сборной провести матч с Россией

Газета.Ruиещё 2

Бывший футболист ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Ари заявил, что национальная команда Бразилии согласилась бы провести товарищеский матч со сборной России. Его слова передает «РБ Спорт».

Ари заявил о готовности сборной Бразилии сыграть матч с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Бразильцы и россияне похожи – русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне – братья», – сказал Ари.

Ари в России выступал за «Спартак» и «Краснодар». Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.

В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

Ари является чемпионом России в сезоне-2017/18, а также обладателем Кубка страны в составе «железнодорожников».

Ранее Арманд Дурн, агент нападающего национальной команды Ирана и немецкого «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопрос, примет ли его клиент участие в товарищеском матче против сборной России.

Футбол,Арманд Дурн,Наталья Грызлова,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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