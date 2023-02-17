Ари заявил о готовности сборной Бразилии сыграть матч с Россией

«Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Бразильцы и россияне похожи – русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне – братья», – сказал Ари.