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33 минуты назад

Месси и Кимпембе недовольны работой руководства «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Чемпионат.com

Некоторые игроки «Пари Сен-Жермен» недовольны трансферной политикой клуба, сообщает L'Équipe.

Игроки «ПСЖ» раскритиковали трансферную политику клуба
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, форвард Лионель Месси и защитник Преснель Кимпембе не понимают, как руководство столичной команды могло летом отпустить полузащитников Леандро Паредеса в «Ювентус» и Идриссу Гейе в «Эвертон», а также отдать в аренду «Бенфике» немецкого хавбека Юлиана Дракслера, в то время как на их место были приобретены Витинья из «Вулверхэмптона», Фабиан Руис из «Наполи» и Карлос Солер («Валенсия»).

Кроме того, игроки парижан недовольны продажей форварда Арно Калимуэндо в «Ренн» и приходом на его позицию Уго Экитике. В раздевалке столичного гранда также обеспокоены тем, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр не перешёл в «ПСЖ» уже зимой, так как понимают, что линия обороны нуждается в усилении.

Напомним, «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Баварии» (0:1), потерпев третье поражение подряд.

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