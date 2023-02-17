Игроки «ПСЖ» раскритиковали трансферную политику клуба

По информации источника, форвард Лионель Месси и защитник Преснель Кимпембе не понимают, как руководство столичной команды могло летом отпустить полузащитников Леандро Паредеса в «Ювентус» и Идриссу Гейе в «Эвертон», а также отдать в аренду «Бенфике» немецкого хавбека Юлиана Дракслера, в то время как на их место были приобретены Витинья из «Вулверхэмптона», Фабиан Руис из «Наполи» и Карлос Солер («Валенсия»).