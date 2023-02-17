Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
40 минут назад

В УЕФА уточнили, что Россия получит баллы за сезон-2022/2023

Чемпионат.comиещё 4

Пресс-служба УЕФА сообщила, что Россия всё-таки получит баллы в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/2023. Отмечается, что в связи с отстранением от еврокубков Россия получит наименьшее количество очков в рейтинге за последние годы.

УЕФА: Россия получит баллы за сезон-2022/2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФАУЕФА и, как следствие, неучастием российских клубов в текущем розыгрыше еврокубков, по завершении сезона-2022/2023 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов. Это 4,333 очка в мужском рейтинге и 1,750 баллов — в женском», — написала пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.

Напомним, ещё недавно в таблице коэффициентов УЕФА у России за сезон-2022/2023 стоял «прочерк», что противоречило изначальному заявлению организации. Ещё в начале сезона исполком УЕФА принял решение, что России будут начислены 4,333 балла за сезон-2022/2023, даже несмотря на отстранение от международных турниров.

Футбол,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий