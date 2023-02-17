Россия сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА

УЕФА обновил таблицу коэффициентов на своём официальном сайте. Расстановка мест в рейтинге не изменилась по сравнению с его прошлой версией, однако некоторым странам были добавлены баллы.

Стоит отметить, что Россия по-прежнему находится на 23-м месте — между Швецией и Венгрией. Однако это временно, ведь Россия является единственной страной, которой ещё не начислили баллы за сезон-2022/2023. При этом известно, что россияне гарантировано получат 4,333 балла, но они будут добавлены в рейтинг только по окончании сезона, в отличие от других государств, которые получают очки по ходу кампании.