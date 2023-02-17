Экс-футболиста Савина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Бывший футболист Евгений Савин оштрафован на 50 тыс. рублей за фейки о российской армии. Об этом пишет ТАСС.
Как уточняется, такое решение в пятницу, 17 февраля, вынес Тверской суд Москвы. По данным следствия, в декабре 2022 года Савин разместил на портале YouTube видеообращение с негативным высказыванием о специальной военной операции на Украине.
Ранее Александра Невзорова, признанного в РФ иноагентом, признали виновным в распространении дезинформации о российской армии. Журналиста приговорили к 8 годам колонии общего режима. Приговор был вынесен заочно.
Напомним, российский депутат Дмитрий Гусев предложил блокировать на территории России аккаунты в соцсетях людей, признанных иноагентами, а также осужденных по статьям о дискредитации ВС РФ. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму.