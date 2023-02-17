В АМФР прокомментировали решение УЕФА по матчу с украинцами

Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о штрафе Украинской ассоциации мини-футбола по итогам матча чемпионата Европы между сборными России и Украины является неполным и затянутым. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.
"Важно в данном случае то, что виновная сторона признана виновной, - сказал Алиев. - Участники матча, сотрудники УЕФА, оргкомитет турнира, телезрители во многих странах мира слышали и видели явные нарушения со стороны украинских болельщиков, агрессивное и провокационное поведение. Мы видели, как наказываются федерации и за куда менее очевидные выкрики или демонстрации различных символик. В нашем же случае была неприкрытая агрессия, и для нас непонятно только, почему потребовалось больше года, чтобы это зафиксировать".
"Мы удовлетворены фактом решения, однако считаем при этом его затянутым и неполным. Неполным в той части, что игроки и делегация сборной Украины в том матче отказались жать руки нашим спортсменам. Эта норма установлена самим УЕФА как одна из основополагающих, о ней напоминается на каждом предматчевом совещании. Данное нарушение в итоговом решении не отражено. Игнорируя его, УЕФА сам же обесценивает свои нормы регламента", - добавил Алиев.
17 февраля в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что организация оштрафовала Украинскую ассоциацию мини-футбола на €20 тыс. за провокационные, оскорбительные и запрещенные скандирования на матче 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года между сборными России и Украины.
Встреча, прошедшая 4 февраля 2022 года в Нидерландах, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника. 5 февраля 2022 года Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам матча. 15 февраля в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что организация открыла дисциплинарное производство за возможное нарушение болельщиками дисциплинарного регламента УЕФА.
Чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная России заняла второе место, проиграв в финале португальцам (2:4). Команда Украины в матче за третье место уступила испанцам (1:4).