В АМФР прокомментировали решение УЕФА по матчу с украинцами

"Важно в данном случае то, что виновная сторона признана виновной, - сказал Алиев. - Участники матча, сотрудники УЕФА, оргкомитет турнира, телезрители во многих странах мира слышали и видели явные нарушения со стороны украинских болельщиков, агрессивное и провокационное поведение. Мы видели, как наказываются федерации и за куда менее очевидные выкрики или демонстрации различных символик. В нашем же случае была неприкрытая агрессия, и для нас непонятно только, почему потребовалось больше года, чтобы это зафиксировать".