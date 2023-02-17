Агент: израильские клубы не потянули бы финансовые запросы Дзюбы

«Финансово — не потянули бы. А учитывая, сколько он имел в «Зените», — вообще без вариантов. В Израиле сейчас самый высокооплачиваемый игрок — Эран Захави. Он получает в «Маккаби» около миллиона евро. Но таких зарплат тут больше нет ни у кого. Максимум доходит до 500 тысяч в год», — сказал Крицер.