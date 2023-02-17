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1 час назад

В Израиле сообщили, что местные клубы не потянули бы финансовые запросы Дзюбы

Газета.Ru

Израильский футбольный агент Григорий Крицер заявил, что команды чемпионата Израили не смогли бы удовлетворить финансовые потребности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Его слова передает «Чемпионат».

Агент: израильские клубы не потянули бы финансовые запросы Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финансово — не потянули бы. А учитывая, сколько он имел в «Зените», — вообще без вариантов. В Израиле сейчас самый высокооплачиваемый игрок — Эран Захави. Он получает в «Маккаби» около миллиона евро. Но таких зарплат тут больше нет ни у кого. Максимум доходит до 500 тысяч в год», — сказал Крицер.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Сообщалось об интересе к Дзюбе московского «Торпедо», однако совет директоров заблокировал трансфер. Футболист сам вдобавок отказался от перехода из-за того, что его пригласили сначала пройти просмотр.

Футбол,Эран Захави,Торпедо,Зенит,
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