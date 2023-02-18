Фанаты иранского клуба вывесили флаг Украины во время матча с «Зенитом»

Фанаты иранского футбольного клуба «Сепахан» вывесили флаг Украины во время товарищеского матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается в Twitter Iran International English.

Встреча прошла 17 февраля на стадионе «Накш-э-джахан» в иранском Исфахане и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды. Голами отметились полузащитник Мохаммад Горбани и защитник Мохаммад Данешгар, забившие мячи на четвертой и первой добавленной к первому тайму минутах.

После 17 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 42 очка. В первом матче после зимней паузы команда примет «Нижний Новгород» 4 марта.