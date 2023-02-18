Нападающий "Аль-Насра" Роналду прокомментировал победу в матче с "Аль-Таавуном"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду на своей странице в социальных сетях прокомментировал победу своей команды в матче с "Аль-Таавуном".

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"Мы на вершине лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!", – написал Роналду. В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Таавуна" капитан сборной Португалии отметился результативными пасами на 17-й и 78-й минутах.

Ранее он лишь забивал голы, но никогда не записывал на свой счет голевые ассисты в матчах за свою новую команду. "Аль-Наср" одержал победу со счетом 2:1. Команда Роналду занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. 38-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед".