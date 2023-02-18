Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Нападающий "Аль-Насра" Роналду прокомментировал победу в матче с "Аль-Таавуном"

Газета.Ruиещё 6

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду на своей странице в социальных сетях прокомментировал победу своей команды в матче с "Аль-Таавуном".

Нападающий "Аль-Насра" Роналду прокомментировал победу в матче с "Аль-Таавуном"
Фото: STR/APSTR/AP

"Мы на вершине лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!", – написал Роналду. В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Таавуна" капитан сборной Португалии отметился результативными пасами на 17-й и 78-й минутах.

Ранее он лишь забивал голы, но никогда не записывал на свой счет голевые ассисты в матчах за свою новую команду. "Аль-Наср" одержал победу со счетом 2:1. Команда Роналду занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. 38-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед".

Перед уходом из команды португалец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство, тренеров и игроков "МЮ". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий