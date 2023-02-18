Бразильцам из "Зенита" одобрили получение паспортов РФ

Бразильским полузащитникам петербургского футбольного клуба "Зенит" Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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"Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии", - сказал Медведев.

"Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России", - подчеркнул генеральный директор "Зенита".

В сентябре 2022 года Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.