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1 час назад

В "Зените" сообщили, что футболистам Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ

ТАССиещё 1

Бразильским полузащитникам петербургского футбольного клуба "Зенит" Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Бразильцам из "Зенита" одобрили получение паспортов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии", - сказал Медведев.

"Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России", - подчеркнул генеральный директор "Зенита".

В сентябре 2022 года Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.

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Малкому и Клаудиньо по 25 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, Клаудиньо - с 2021 года. 22 июля "Зенит" объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27.

Футбол,Александр Медведев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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