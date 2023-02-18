Бразильцам из "Зенита" одобрили получение паспортов РФ

Бразильским полузащитникам петербургского футбольного клуба "Зенит" Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
"Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии", - сказал Медведев.
"Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России", - подчеркнул генеральный директор "Зенита".
В сентябре 2022 года Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.
Малкому и Клаудиньо по 25 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, Клаудиньо - с 2021 года. 22 июля "Зенит" объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27.