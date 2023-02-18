Гаэль Ондуа выразил соболезнования по поводу гибели Кристиана Атсу

— Кристиан Атсу — ещё одна потеря для футбольного мира из за страшного землетрясения в Турции. Я не знал Кристиана лично, но один из партнеров по сборной Камеруна играл с ним за клуб и говорил, что это был добрый, открытый и позитивный парень. К сожалению, был.