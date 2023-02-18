Гаэль Ондуа выразил соболезнования по поводу гибели Кристиана Атсу

Полузащитник сборной Камеруна и немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа выразил соболезнования по поводу гибели полузащитника турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу.
В субботу было объявлено, что 31 летний ганец погиб под завалами в результате землетрясения в Турции.
— Кристиан Атсу — ещё одна потеря для футбольного мира из за страшного землетрясения в Турции. Я не знал Кристиана лично, но один из партнеров по сборной Камеруна играл с ним за клуб и говорил, что это был добрый, открытый и позитивный парень. К сожалению, был.
Покойся с миром. А вы, друзья, берегите себя! — написал Ондуа в своем Telegram канале.
Атсу провел более 60 матчей за сборную Ганы. На клубном уровне он выступал за португальские «Порту», «Риу Аве», английские «Челси», «Эвертон», «Борнмут», «Ньюкасл», нидерландский «Витесс», испанскую «Малагу».
Ондуа с детства жил в России и начал карьеру футболиста в московском «Локомотиве». С 2018 по 2019 год он выступал за «Анжи». На ЧМ 2022 в Катаре Ондуа выступал в бутсах, на которых были изображены флаги РФ и Камеруна.