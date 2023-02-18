Кокорин забил гол за «Арис» в матче с «Неа Саламиной»

Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе «Альфамега Стэдиум». Кокорин начал матч в стартовом составе. Россиянин реализовал 11-метровый удар на третьей минуте встречи и позволил своей команде открыть счёт. Спустя две минуты сенегалец Янник Гомис удвоил преимущество «Ариса».