«Пьяным забиваешь там и радуешься». Дзюба ответил Кокорину

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба обменялся шутками в соцсети с форвардом «Ариса» Александром Кокориным.

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Кокорин ответил на пост Дзюбы с тренировки железнодорожников: «...вам на двоих с дедом больше лет, чем этим 6 ребятам».

На что Дзюба пошутил: «Слышь Месси крашенный! Пьяным забиваешь там и радуешься».

Соцсети

Кокорин и Дзюба вместе выступали за «Зенит» в 2016-2019 годах.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2023 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». Россиянин поучаствовал в 5 матчах команды и отметился 1 голом. В ноябре 2022 года футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Кокорин играет за кипрский «Арис» на правах аренды. Действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». Контракт футболиста с «фиалками» рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в 800 тысяч евро.