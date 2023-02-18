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1 час назад

«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Кечкеметом»

Чемпионат.comиещё 1

Завершился матч 20-го тура чемпионата Венгрии, в котором встречались «Ференцварош» и «Кечкемет». Матч проходил на «Гроупама Арене» в Будапеште. Главный арбитр матча Ференц Карако дал стартовый свисток в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Кечкеметом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 37-й минуте Адама Траоре вывел «Ференцварош» вперёд. На 53-й минуте Кристофер Хорват сравнял счёт.

Беспроигрышная серия «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии достигла 11 матчей. Подопечные Станислава Черчесова лидируют в турнире, опережая идущий вторым «Кечкемет» на 14 очков. «Ференцварош» набрал 46 очков в 20 матчах. Команда из Будапешта ожидает соперника в 1/8 финала Лиги Европы. Клуб занял первое место в группе с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».

Футбол,Ференц Карако,Адам Траоре,Станислав Черчесов,
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