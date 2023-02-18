Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА на правах аренды

Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Радамель созванивался с полузащитником красно-синих Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву. Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а Фалькао владеет недвижимостью в США. Игрок решил не рисковать.