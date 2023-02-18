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50 минут назад

Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА на правах аренды

Чемпионат.comиещё 9

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА на правах аренды
Фото: Twitter "Райо Вальекано"Twitter "Райо Вальекано"

Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Радамель созванивался с полузащитником красно-синих Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву. Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а Фалькао владеет недвижимостью в США. Игрок решил не рисковать.

Фалькао выступал за «Атлетико» Мадрид, «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Монако». Игрок перешёл в «Райо Вальекано» в 2021 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги Радамель забил два гола в 17 матчах.

Футбол,Иван Карпов,Манчестер Юнайтед,
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