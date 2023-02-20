Зарема Салихова: может, матчи Кубка России стоит перенести на лето?

«Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились. Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?» — приводит слова Салиховой Sport24.