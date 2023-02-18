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1 час назад

Лукаку впервые с августа забил в Серии А

Rusfootball

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку впервые за долгое время отметился голом в чемпионате Италии. В эти минуты "Интер" на своем поле принимает "Удинезе" в матче 23-го тура итальянской Серии А. К перерыву счет ничейный (1:1). Счет открыл бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку, на 20-й минуте реализовавший одиннадцатиметровый.

Лукаку впервые с августа забил в Серии А
Фото: RusfootballRusfootball

Для нападающего это второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Первый он забил еще в матче первого тура против "Лечче" (2:1), который проходил в середине августа. После этого Лукаку несколько раз выбывал из строя из-за повреждений.

Лукаку выступает за "Интер" на правах аренды из "Челси". Срок соглашения между клубами рассчитан до конца текущего сезона.

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