Лукаку впервые с августа забил в Серии А

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку впервые за долгое время отметился голом в чемпионате Италии. В эти минуты "Интер" на своем поле принимает "Удинезе" в матче 23-го тура итальянской Серии А. К перерыву счет ничейный (1:1). Счет открыл бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку, на 20-й минуте реализовавший одиннадцатиметровый.

Для нападающего это второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Первый он забил еще в матче первого тура против "Лечче" (2:1), который проходил в середине августа. После этого Лукаку несколько раз выбывал из строя из-за повреждений.