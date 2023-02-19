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1 час назад

Главный тренер «Шинника» похвалил футболистов команды после драки с «Минаем»

Илья Родин

Вадим Евсеев, главный тренер ярославского ФК «Шинник», поблагодарил игроков команды за мужественное поведение во время инцидента в турецком отеле. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Футболистов «Шинника» похвалили после драки с украинским клубом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что во вторник, 14 февраля, в пятизвездочной гостинице Royal Seginus произошла потасовка между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная».

Виновника инцидента, по данным газеты, стали игроки украинского ФК, принуждавшие россиянина спеть гимн Украины, а затем избившие его в лифте.

Евсеев пояснил, что хорошо осведомлен о потасовке. Он подчеркнул, что гордится футболистами своей команды, полагает, что они сделали правильный выбор в сложившейся непростой ситуации.

По его мнению, украинцы желали «хайпануть», но ярославцы не предоставили им такой возможности.

Тренер подчеркнул, что российских игроков было мало, но они не отступили, дали отпор.

Кроме того, Евсеев поблагодарил медицинских специалистов команды, которые в короткие сроки вернули в строй пострадавших в схватке футболистов.

Уточняется, что после происшествия игроки российской и украинских команд переехали в другие гостиницы.

Футбол,Вадим Евсеев,
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