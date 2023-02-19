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28 минут назад

Неймара унесли на носилках в матче с «Лиллем»

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».

Неймара унесли на носилках в матче с «Лиллем»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В начале второго тайма Неймар столкнулся с защитником «Лилля» Фонте и вывернул голеностоп. На 51-й минуте бразильского форварда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике. В первом тайме Неймар отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе на 11-й минуте и забитым голом на 17-й минуте.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» находится на первом месте, набрав 54 очка в 23 матчах. «Лилль» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от «ПСЖ» на 13 очков. Ранее в этом сезоне команды встречались в рамках седьмого тура первенства. Тогда «ПСЖ» одержал победу со счётом 7:1.

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