Неймара унесли на носилках в матче с «Лиллем»

В начале второго тайма Неймар столкнулся с защитником «Лилля» Фонте и вывернул голеностоп. На 51-й минуте бразильского форварда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике. В первом тайме Неймар отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе на 11-й минуте и забитым голом на 17-й минуте.