Агент Кокорина отреагировал на сообщения о желании форварда сменить гражданство

Тимофей Бердышев, агент российского форварда кипрского клуба «Арис« Александра Кокорина, прокомментировал информацию, согласно которой футболист задумывается о смене гражданства.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 31-летний нападающий может получить паспорт гражданина Кипра.
«У кого-то новогодние праздники ещё не закончились, видимо», – приводит слова Бердышева «РИА Новости Спорт».
Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. У футболиста действующий контракт с итальянской «Фиорентиной» до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Кипра форвард сыграл 18 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Кокорин занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира.