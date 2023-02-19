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1 час назад

Агент Кокорина опроверг информацию о желании форварда сменить гражданство

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Тимофей Бердышев, агент российского форварда кипрского клуба «Арис« Александра Кокорина, прокомментировал информацию, согласно которой футболист задумывается о смене гражданства.

Агент Кокорина отреагировал на сообщения о желании форварда сменить гражданство
Фото: BetassistBetassist

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 31-летний нападающий может получить паспорт гражданина Кипра.

«У кого-то новогодние праздники ещё не закончились, видимо», – приводит слова Бердышева «РИА Новости Спорт».

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. У футболиста действующий контракт с итальянской «Фиорентиной» до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра форвард сыграл 18 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Кокорин занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

Футбол,Тимофей Бердышев,Александр Кокорин,
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