Российский полузащитник «Химок» Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана

«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой всё стадии, не имею информации», – приводит слова Адиева «Спорт-экспресс» .

Зуеву 26 лет. Он родился в Казахстане. С 2013 года футболист выступал за российские команды. Полузащитник играл в составе московского «Спартака», самарских «Крыльев Советов», казанского «Рубина» и «Ростова». В нынешнем сезоне Зуев провел 16 матчей за «Химки». В этих играх он не отметился результативными действиями.