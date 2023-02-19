Российский полузащитник «Химок» Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подтвердил, что российский полузащитник «Химок» Александр Зуев подал запрос на получение казахстанского гражданства.
«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой всё стадии, не имею информации», – приводит слова Адиева «Спорт-экспресс».
Зуеву 26 лет. Он родился в Казахстане. С 2013 года футболист выступал за российские команды. Полузащитник играл в составе московского «Спартака», самарских «Крыльев Советов», казанского «Рубина» и «Ростова». В нынешнем сезоне Зуев провел 16 матчей за «Химки». В этих играх он не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию по Зуеву.