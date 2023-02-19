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58 минут назад

Российский полузащитник «Химок» Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подтвердил, что российский полузащитник «Химок» Александр Зуев подал запрос на получение казахстанского гражданства.

Российский полузащитник «Химок» Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана
Фото: BetassistBetassist

«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой всё стадии, не имею информации», – приводит слова Адиева «Спорт-экспресс».

Зуеву 26 лет. Он родился в Казахстане. С 2013 года футболист выступал за российские команды. Полузащитник играл в составе московского «Спартака», самарских «Крыльев Советов», казанского «Рубина» и «Ростова». В нынешнем сезоне Зуев провел 16 матчей за «Химки». В этих играх он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию по Зуеву.

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