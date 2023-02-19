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29 минут назад

Российский футболист "Монако" Головин забил шестой гол в чемпионате Франции

ТАССиещё 15

"Монако" со счетом 2:1 победил "Брест" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Бресте.

Головин забил шестой гол в чемпионате Франции
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами в составе "Монако" отметились Александр Головин (39-я минута) и Майрон Боаду (73), у "Бреста" отличился Жереми ле Дордон (86).

Российский полузащитник "Монако" Головин забил шестой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции, последний раз он отличился в матче прошлого тура против "Пари Сен-Жермен" (3:1), также на его счету шесть результативных передач.

"Монако" не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей (шесть побед и три ничьи), в последний раз команда уступила 13 ноября в домашней игре против "Марселя" (2:3). Подопечные Филиппа Клемана занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата с 50 очками в 24 матчах и отстают от лидирующего "Пари Сен-Жермен" на 7 баллов. "Брест" расположился на 16-м месте в таблице с 20 очками в 24 встречах.

В следующем туре "Монако" примет "Ниццу" 26 февраля, "Брест" на выезде встретится с "Лиллем" 24 февраля.

Футбол,Филипп Клеман,Александр Головин,
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