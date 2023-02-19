«Рубин» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

ЦСКА провёл очередной товарищеский матч на сборах в Белеке (Турция). Москвичи встречались с казанским «Рубином».

Фото: ПФК ЦСКА ПФК ЦСКА

Игра закончилась победой «Рубина» со счётом 2:0. Уже в начале встречи москвичи заработали пенальти, но голкипер казанцев Александр Беленов отразил удар.

На 26-й минуте «Рубин» открыл счёт. Отличился Алексей Грицаенко. А ещё через три минуты казанцы заработали пенальти, который реализовал Олег Иванов.

На 52-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова. Но ЦСКА так и не удалось сократить отставание в счёте.