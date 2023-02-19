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16 минут назад

«Рубин» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

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ЦСКА провёл очередной товарищеский матч на сборах в Белеке (Турция). Москвичи встречались с казанским «Рубином».

«Рубин» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

Игра закончилась победой «Рубина» со счётом 2:0. Уже в начале встречи москвичи заработали пенальти, но голкипер казанцев Александр Беленов отразил удар.

На 26-й минуте «Рубин» открыл счёт. Отличился Алексей Грицаенко. А ещё через три минуты казанцы заработали пенальти, который реализовал Олег Иванов.

На 52-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова. Но ЦСКА так и не удалось сократить отставание в счёте.

Этот матч для ЦСКА был последним перед возобновлением сезона.

Футбол,Илья Самошников,Александр Беленов,Алексей Грицаенко,Олег Иванов,
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