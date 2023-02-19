Черчесов рассказал, почему Дзюба не перешел в «Ференцварош»

«Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже меня об этом спрашивал! Но он хитрец: знает же, какие у нашего клуба финансовые возможности. Они точно не совпадают с запросами Артема, которому я искренне желаю удачи в «Локомотиве», – цитирует Черчесова «Бомбардир».