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31 минуту назад

Черчесов рассказал, почему Дзюба не перешел в «Ференцварош»

Спорт день за днем

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал несостоявшийся переход нападающего Артема Дзюбы в команду из Будапешта. сообщил, что в клубе обсуждалась кандидатура форварда Артема Дзюбы.

Черчесов рассказал, почему Дзюба не перешел в «Ференцварош»
Фото: ФК «Локомотив»ФК «Локомотив»

«Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже меня об этом спрашивал! Но он хитрец: знает же, какие у нашего клуба финансовые возможности. Они точно не совпадают с запросами Артема, которому я искренне желаю удачи в «Локомотиве», – цитирует Черчесова «Бомбардир».

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя «Кечкемета».

8 февраля Дзюба стал игроком «Локомотива», заключив контракт с «железнодорожниками» сроком до конца сезона.

Журналист Иван Карпов сообщил, что 34-летний нападающий будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без премиальных.

В текущем сезоне Дзюба выступал за турецкую команду «Адана Демирспор», за которую провел 4 матча в Суперлиге и забил один гол. В начале ноября клуб и форвард расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Футбол,Иван Карпов,Станислав Черчесов,
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