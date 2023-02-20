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22 минуты назад

Месси сравнялся с Марадоной по голам со штрафных ударов

Газета.Ru

19 февраля «Пари Сен-Жермен» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Месси сравнялся с Марадоной по голам со штрафных ударов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Победный мяч в компенсированное время забил аргентинский форвард парижан Лионель Месси. 35-летний нападающий отличился прямым ударом со штрафного.

Как сообщает TNT Sports Argentina, Месси сравнялся с легендарным футболистом сборной Аргентины Диего Марадоной по голам со штрафных ударов — у обоих в активе по 61 мячу.

Месси в 19 матчах чемпионат Франции забил 11 мячей и сделал десять результативных передач.

«ПСЖ» с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что в Неаполе украли картину ноги Диего Марадоны.

По данным Calciomercato, картина c изображением левой ноги Марадоны была украдена ночью 17 февраля. Работа была выcтавлена перед муралом c изображением аргентинца в центре Неаполя.

Картина представляет собой трехмерный снимок ноги Марадоны, перенесенный на холст. Ее подарил друг и менеджер аргентинца Стефано Чечи.

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