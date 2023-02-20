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Источник: «Галатасарай» не заплатит больше € 11 млн за Захаряна. СМИ набивают цену фейками

Турецкий «Галатасарай» не собирается платить больше € 11 млн за полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Эрдал Бозкурт.

«Галатасарай» не заплатит больше € 11 млн за Захаряна. СМИ набивают цену фейками
© Чемпионат.com

По информации источника, «Галатасарай» не собирается участвовать в торгах за игрока, несмотря на то что представители СМИ пытаются поднять цену на Захаряна, публикуя фейковую информацию о переговорах по трансферу футболиста.

Ранее в турецких СМИ опубликовали слова, которые приписываются Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру». В ответ на это в СМИ появилась фотография футболиста с сотрудником турецкого отеля и версия, согласно которой именно ему Захарян сообщил о своём желании перейти в «Галатасарай».

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