Форвард «Краснодара» Кордоба: нелегко было принять решение вернуться в Россию

«Почему не приостановил контракт летом 2022 года? Нелегко было принять решение вернуться. Но клуб сделал всё для этого. Все были в этом очень заинтересованы. Я чувствовал это всё время. Поэтому принял такое решение.



Предложения были. Каждое трансферное окно на моих агентов выходят разные клубы, в том числе из Европы. Но, как вы видите, я здесь. И полностью сконцентрирован на «Краснодаре». Сделаю всё, чтобы помочь клубу», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.