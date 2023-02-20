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1 час назад

Форвард «Краснодара» Кордоба: нелегко было принять решение вернуться в Россию

Чемпионат.com

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о своём решении вернуться в российскую команду летом 2022 года. Кордоба, как и все иностранцы «Краснодара», покинул расположение клуба после эскалации ситуации на Украине.

Форвард «Краснодара» Кордоба: нелегко было принять решение вернуться в Россию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Почему не приостановил контракт летом 2022 года? Нелегко было принять решение вернуться. Но клуб сделал всё для этого. Все были в этом очень заинтересованы. Я чувствовал это всё время. Поэтому принял такое решение.

Предложения были. Каждое трансферное окно на моих агентов выходят разные клубы, в том числе из Европы. Но, как вы видите, я здесь. И полностью сконцентрирован на «Краснодаре». Сделаю всё, чтобы помочь клубу», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Футбол,Джон Кордоба,Дмитрий Зимин,
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