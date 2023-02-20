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1 час назад

«К русскому языку это не имеет отношения. На фан-секторе запрещено снимать видео, но это не оправдывает насилие». «Базель» об инциденте с сыном пресс-атташе тульского «Арсенала»

Sports.ruиещё 4

В «Базеле» высказались об инциденте с участием сына пресс-атташе тульского «Арсенала».

Артем Овсянников заявил, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Серветтом».

Сына пресс-атташе «Арсенала» избили в Швейцарии за русскую речь

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер прокомментировал ситуацию.

«На этом видео парень говорит: «Удалите это!» Проблема в том, что у наших ультрас такая политика съемок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Они не любят такие съемки.

Это не имеет никакого отношения к русскому языку», – сказал Уолтер.

Также он заявил, что «Базель» продолжит расследование этой ситуации.

«Мы будем копать глубже. Конечно, мы не приемлем любое насилие и будем расследовать это. Опять же, на секторе активной поддержки нельзя снимать видео, но, конечно, это не оправдывает никакого насилия. Я передам это нашему департаменту безопасности», – заявил Уолтер.

Футбол,Видео,Артем Овсянников,
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