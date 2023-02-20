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Кокорин снова потроллил Дзюбу, упомянув его прическу

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил на слова Артема Дзюбы в свой адрес. Ранее форварды вступили в перепалку в социальных сетях.

Кокорин снова потроллил Дзюбу, упомянув его прическу
© Газета.Ru

Сначала Кокорин написал, что Артему Дзюбе и Игорю Смольникову больше лет, чем остальным игрокам на фото со сборов московского «Локомотива».

«Слышь, Месси крашеный. Пьяным забиваешь там и радуешься», — ответил Дзюба под комментарием Кокорина.

Затем игрок «Ариса» ответил на выпад Дзюбы по поводу его прически:

«У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осел. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор».

34-летние Дзюба и Смольников подписали контракт с «железнодорожниками» на правах свободного агента до конца сезона. Красно-зеленые в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. 22 февраля «Локомотив» возобновит сезон матчем Кубка России против «Спартака».

Этим летом Кокорин стал игроком «Ариса». Всего в текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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