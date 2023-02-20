В «Шиннике» отреагировали на признания вины отелем после драки

«Вина отеля видится четко. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем. «Шинник» если и получит компенсацию, то это не основная история. Главное – устранять такие истории в будущем, чтобы дальше такого не повторилось», – рассказал Кулаков «РБ Спорт».