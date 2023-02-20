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1 час назад

В «Шиннике» отреагировали на признания вины отелем после драки

Спорт день за днем

Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал признание отелем Royal Seginus вины за произошедшую драку.

В «Шиннике» отреагировали на признания вины отелем после драки
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

14 февраля между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла стычка. Многие футболисты с обеих сторон получили серьезные повреждения. Конфликт возник на политической почве.

«Вина отеля видится четко. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем. «Шинник» если и получит компенсацию, то это не основная история. Главное – устранять такие истории в будущем, чтобы дальше такого не повторилось», – рассказал Кулаков «РБ Спорт».

После скандальной ситуации в отеле дежурят дополнительные наряды охраны и сотрудники полиции. Для стабилизации ситуации руководство «Шинника» приняло решение сменить отель.

Ярославская команда выступает в Первой лиге. На зимнюю паузу команда ушла на девятом месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующей «Балтики» на 13 очков.

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