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39 минут назад

В швейцарском клубе назвали причину конфликта болельщиков с россиянином

Никита Бородкин

Агрессия болельщиков швейцарского клуба «Базель» в отношении сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артема Овсянникова не связана с его национальностью. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу пресс-службы футбольной команды Симона Вальтера, причиной нападок стала политика фанатов о недопустимости видеосъемки на территории их сектора.

«Проблема в том, что у наших ультрас такая политика съемок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Они не любят такие съемки. Это не имеет никакого отношения к русскому языку», — сказал он.

Вальтер подчеркнул, что в клубе будут «копать глубже», поскольку выступают против любого насилия. Сам Овсянников отмечает, что при покупке билета не заметил «никаких указаний», что это фан-сектор, также не было никаких разъяснений по поводу запрета на съемки.

Сына пресс-атташе «Арсенала» избили в Швейцарии за русскую речь

Напомним, что накануне Овсянников решил посетить игру между «Базелем» и «Верветтом» в соседней Швейцарии. На трибунах он стал снимать матч и комментировать его на родном языке. После этого к нему подошел один из фанатов, который ударил молодого человека по ноге. После подошел еще один футбольный болельщик и стал оскорблять Артема.

Сам россиянин недоволен как действиями фанатов, так и стюардами, которые не вмешались в происходящее. Он отправил жалобу в «Базель» и подал заявление в местную полицию.

Футбол,Видео,Артем Овсянников,
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